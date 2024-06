Die Gustav Mahler Privatuniversität für Musik (GMPU) in Klagenfurt erweitert ab dem Wintersemester 2024/2025 ihre bestehenden außerordentlichen universitären Lehrgänge um den Lehrgang Popmusik. Die Ausbildung richte sich vor allem an Musiklehrende in allgemeinbildenden Schulen beziehungsweise Musikschulen, die bisher keinen Zugang zu einem Studium der Popularmusik hatten. Neben einer umfassenden Weiterbildung, haben Interessierte im Rahmen des Lehrgangs auch die Gelegenheit, sich mit den aktuellen Trends in der Popmusik vertraut zu machen.

Als eine „wichtige Bereicherung“ sieht Patrick Metzger, Senior Artist für Pop-Drumset und Lehrgangsleiter, das neue Angebot: „Wir haben somit die Möglichkeit, unsere Lehrveranstaltungen und unser ,Know-how‘ nicht nur an junge Studierende weiterzugeben, sondern auch an bereits erfahrene Musiklehrer und Musiklehrerinnen, die vielleicht neuen Input suchen, um ihren Unterrichtsalltag moderner zu gestalten.“

Harmonielehre und Popgeschichte

Der Lehrgang Popmusik umfasse eine Vielzahl an Themenschwerpunkten. Diese reichen von vokalen beziehungsweise instrumentalen Fertigkeiten und Ensembleleitung über Songwriting, Harmonielehre, Gehörbildung und Bodypercussion bis zu Musikbusiness, Popkultur und -geschichte sowie Musikproduktion und Produktionstechniken.

In den ersten beiden Semestern werden die Fähigkeiten im Instrumentalfach verfeinert und im Ensemble umgesetzt. Weiters stehen die Festigung von theoretischen Grundlagen in Rhythmus, Harmonielehre und Songwriting auf dem Programm. In den anderen beiden Semestern besteht die Möglichkeit, aus einem Wahlfachangebot von fünf Lehrveranstaltungen mindestens drei frei zu wählen. Zusätzlich gibt es ein Wahlfachangebot aus dem Schwerpunkt Musik- und Medientechnologie.

Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist auf 20 Personen begrenzt. Die Anmeldung ist ab sofort über die Website gmpu.ac.at möglich. Dort sind auch weiterführende Informationen über die Zulassungsbedingungen und das Bewerbungsverfahren abrufbar.