So viele Knöpfe, Lichter, Schalter und Mikrofone. Der Besuch im Tonstudio wird den Kindern des Klagenfurter Pfarrkindergartens St. Peter sicher lange in Erinnerung bleiben. Sie durften ihr eigenes Kinderlied aufnehmen. Unter dem Motto „Musik verbindet“ fand ein gemeinsames Projekt mit Studierenden der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik (GMPU) statt, unter der Leitung von Julian Schunter. Der Vater eines der Kindergartenkinder komponierte das Lied und Manuel Globotschnig, ebenfalls Vater eines der Kinder, entwickelte die Idee der professionellen Studioaufnahme.

Nach einigen musikalischen Workshops, bei denen die jungen Musikerinnen und Musiker Instrumente entdecken und ausprobieren durften, ging es ins Tonstudio. Ergänzend wurde die Perspektive der Kinder auf die Musik und ihre Erlebnisse wissenschaftlich erforscht. Hierfür interviewte man die Kinder und sie durften ihre Erlebnisse malen. „Es war sehr spannend“, sagt Musikpädagoge Schunter. „Sie haben viele Instrumente gemalt, aber auch große Lampen. Einige haben im Interview betont, dass alles hell erleuchtet war und es viele Knöpfe gab.“

Bei der Kinder.Musik.Uni am Freitag, dem 3. Mai, wird das Projekt präsentiert. Die Gustav Mahler Privatuniversität für Musik öffnet ihre Türen, um Kinder und Familien wie an einer richtigen Uni in Vorlesungen, Workshops, Konzerten und mehr viele spannende Dinge aus der Welt der Musik näherzubringen. Es werden Instrumente zum Klingen, Töne zum Schwingen und Stimmen zum Singen gebracht. Im ganzen Haus liegt Musik in der Luft und die kleinen Musikerinnen und Musiker können sich forschend auf den Weg machen und verschiedene Instrumente kennenlernen, Lieder aufnehmen, komponieren, experimentieren und vieles mehr.

Am Vormittag sind Schulklassen, am Nachmittag Familien eingeladen, das Leben an einer Musikuniversität kennenzulernen und als aktive Teilnehmer dabei zu sein. Das Programm finden Sie hier.