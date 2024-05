Seit klein auf begeistert sich die Millstätterin Stefanie Glabischnig für Musik. Es ist daher wenig verwunderlich, dass sie sich diese Leidenschaft zum Beruf machte: Seit Anfang April ist sie die Stimme neben Mike Diwald in der Frühsendung „Guten Morgen Kärnten“ bei Radio Kärnten. „Ich konnte dort als freie Mitarbeiterin anfangen und freue mich sehr über diese Chance, ‚Sidekick‘ bei Mike sein zu dürfen“, sagt die 34-Jährige, die dafür regelmäßig von Oberkärnten nach Klagenfurt pendelt. „Neben mir gibt es noch ein paar weitere, die sozusagen als Co-Moderatoren mitmachen dürfen. Wir wechseln uns damit ab. Die Hauptmoderation und Verantwortung liegt aber weiterhin bei Mike“, erklärt Glabischnig, die am 6. Mai wieder zu hören ist. Neben der Sendungsvorbereitung ist sie noch in der Musikredaktion des Radiosenders tätig und stellt die Musikprogramme für die jeweiligen Sendeschienen zusammen.

Als Nebenstimme in der Frühsendung beginnt der Tag für die Millstätterin zeitig. „Um fünf Uhr gehen wir auf Sendung. Die müssen wir vorher gemeinsam vorbereiten. Deshalb stehe ich meist kurz nach ein Uhr auf, damit ich genug Zeit habe und weil ich auch noch nach Klagenfurt fahre. Aber das macht mir nichts aus, ich gehe dementsprechend früher schlafen“, sagt sie.

Umzug nach Klagenfurt

Viele Eindrücke prasselten in den ersten Wochen auf die Millstätterin ein. Als aufregend und spannend“, beschreibt Glabischnig ihre bisherige Zeit. Mit dem Moderationsjob sei ein Kindheitstraum für sie in Erfüllung gegangen. Am 9. Juni wartet schon die nächste Möglichkeit für Glabischnig, sich zu beweisen. „Da darf ich das erste Mal durch das Programm vom Frühshoppen moderieren.“

Durchwegs positiv waren die Reaktionen von Familie und Freunden. „Weil meine Eltern begnadete Radio-Kärnten-Hörer sind, haben sie sich umso mehr gefreut, dass ich nun ‚on air‘ bin. Alle meine Freunde und die Jugendmusikkapelle Millstätterberg haben mitgefiebert“, erinnert sich Glabischnig. Vollste Unterstützung erhält sie auch von den Musikwochen Millstatt, bei denen die 34-Jährige nach wie vor für die organisatorische Leitung verantwortlich ist. Diese Position hätte Glabischnig, trotz ihres Jobs bei Radio Kärnten, nie aufgegeben: „Ich habe mich, um alles gut vereinbaren zu können, die Stunden bei den Musikwochen reduzieren lassen. Während der Saison kommt ein neuer Mitarbeiter, der sich um die Künstlerbetreuung kümmern wird. Die Organisation, die Vor- und Nachbereitungen sowie die Öffentlichkeitsarbeit liegen weiterhin in meinem Aufgabengebiet.“

Ihr Lebensmittelpunkt in Millstatt. Einen Umzug nach Klagenfurt könnte sich die 34-Jähirge dennoch gut vorstellen: „Aber es eilt nicht. Aktuell bleibt alles so wie es ist. Ich freue mich auf alles, was sich noch ergeben wird.“