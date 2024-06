Im Alter von zwei Jahren, so wird es in der Familie überliefert, sei David Edlinger bei einer Probe der örtlichen Blaskapelle zum Schlagzeug gelaufen und „dort bin ich dann einfach geblieben“, erzählt der 19-Jährige. Kapellmeister der Knappenmusik Radenthein war damals (und ist heute noch) sein Vater Christian Hoffmann, der viele Jahre lang die Tuba im Kärntner Sinfonieorchester (KSO) gespielt hat. Und so schließt sich für den jungen Schlagzeuger ein Kreis, denn mit diesem Orchester wird er am 16. Juni die Musikwochen Millstatt eröffnen: „Ich wollte schon immer gerne als Solist mit dem KSO spielen“, freut sich das Nachwuchstalent auf Emmanuel Séjournés Konzert für Marimba. Einen Satz davon durfte er bereits im Jahr 2021 mit den Wiener Symphonikern aufführen: „Das war ein Sonderpreis beim Nachwuchsbewerb prima la musica, für den es sehr viele Bewerbungen gab. Ausgesucht zu werden und mit diesem Orchester im Wiener Konzerthaus aufzutreten, war schon ein besonderes Erlebnis“, erzählt Edlinger, der im Jahr 2022 auch beim Internationalen Percussionwettbewerb „Pendim“ in Bulgarien den ersten Preis gewann.