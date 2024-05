„Der Stellenwert, den die Klagenfurter Universität im Ansehen der Bevölkerung einnimmt, ist in den letzten Jahren spürbar gewachsen, hat aber weiterhin Luft nach oben“, sagt Romy Müller (44), die die „Lange Nacht der Forschung“ am 24. Mai von 16 bis 23 Uhr koordiniert. Und eben diesen Stellenwert anzuheben, ist die Aufgabe des bevorstehenden „Tages der offenen Tür“, an dem jeder die Möglichkeit hat, mit der akademischen Forschung Kontakt aufzunehmen. Die größte Herausforderung sei es dabei, so Müller, die Sprache der Wissenschaft in verständliches Deutsch zu übersetzen.