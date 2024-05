Gl.u.eck (Gleich ums Eck) heißt das Café, das in der evangelischen Kirche am Villacher Stadtpark wiedereröffnet wurde. Pfarrer Thomas Körner (45) hat diese Art der Kirchennutzung bei einer Studienreise in London kennengelernt, wo es seit Jahren üblich ist, den Besuchern der Kirche nicht nur Spirituelles zu bieten. Der Kirchenbesuch geht auch in der evangelischen Kirche kontinuierlich zurück. Deshalb sieht es der sechsfache Familienvater als eine seiner wichtigsten Aufgaben, „seine“ Schäfchen mit ungewöhnlichem Service ins Gotteshaus zu locken.