„Vizeleutnant Karlheinz Striednig ist ein Urgestein des Jägerbataillons 25. Er verkörpert die Bataillons-typischen Tugenden Mut, Tapferkeit und Treue in vorbildlicher Weise und brachte diese auch außerhalb des Bataillons zur Anwendung“. So hieß es am Mittwoch in der Laudatio, als Vizeleutnant Karlheinz Striednig (60) in der Klagenfurter Goëss-Kaserne als „Soldat des Jahres 2023“ ausgezeichnet wurde. Und weiter: „Im gesamten Bundesheer hat er einen äußerst positiven Bekanntheitsgrad erreicht“.