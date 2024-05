Weder in die Gastronomie noch an den Badestrand als Bademeister hat es Mario Tamegger als Jugendlicher für seinen Ferialjob verschlagen, sondern in die Glashäuser der Kakteengärtnerei Reepenhagen in St. Veit. Als Spezialgärtnerei war diese international bekannt für An- und Aufzucht der exotischen, dornigen Pflanzen mit den vielfältigen Erscheinungsformen. Aus dieser Arbeitserfahrung erwuchs eine Leidenschaft und ein beständiges Hobby mit inzwischen rund 6000 Kakteen. Auch wenn die Interessen des Teenagers breitgefächert von Chemie, Physik bis zur Biologie waren, entschied er sich für ein Medizinstudium mit der Spezialisierung zum Röntgenfacharzt.