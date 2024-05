Patrick Ratheiser gründete die Leftsift One Software GmbH im Jahr 2018. Seit damals wird das Grazer Start-up, das Services zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen implementiert, als Überflieger gehandelt. Das Forbes-Magazin etwa bewertete es als eines der 30 vielversprechendsten KI-Unternehmen in der D-A-CH-Region, auch Ratheiser selbst wurde mehrfach gewürdigt. Zuletzt ließ er als Teil eines IT-Duos aufhorchen, das mittels Hunderttausender Datensätze die Darmflora entschlüsseln will.