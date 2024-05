In der evangelischen Kirche ist die Superintendentialkuratorin das weltliche Pendant zum Superintendenten, also die höchste weltliche Führungskraft. Die 70-jährige Margarethe Prinz-Büchl wurde in Radenthein in diese Leitungsfunktion gewählt, die sie sechs Jahre lang ausüben wird. Die Wahl war nötig, weil sich ihre langjährige Vorgängerin, Helli Thelesklaf, nicht mehr der Wiederwahl stellte.