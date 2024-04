Im Februar ist der Prozess um jenen Zirkusartisten, der in Kärnten vor zehn Jahren zwei Mädchen missbraucht haben soll, geplatzt - der Angeklagte war nicht erschienen. Jetzt, am Freitag, ist neuerlich ein Prozesstermin am Landesgericht Klagenfurt anberaumt. Die Vorwürfe, die gegen den Deutschen erhoben werden, wiegen schwer: Der heute 40-jährige Mann, dessen Eltern ein Zirkusunternehmen leiten, soll zwei Mädchen einer befreundeten Familie schwer sexuell missbraucht haben.