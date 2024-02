Sie wirken als Dompteure, Zauberer, Feuerkünstler, Jongleure, Seiltänzer oder Clowns: Zirkusartisten sind die Lieblinge der Kinder. Umso schrecklicher ist in diesem Zusammenhang ein Fall von Kindesmissbrauch, der am Freitag in Kärnten publik wurde, weil ein am Landesgericht Klagenfurt anberaumter Prozess platzte. Der Angeklagte, ein 40 Jahre alter Deutscher, erschien nicht zu seiner Verhandlung. Vermutlich ist er in Deutschland untergetaucht.