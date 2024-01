Glamour, Promis, Champagner - Martin Ho hat es geschafft. Mit 19 Jahren eröffnete der gebürtige Vietnamese sein erstes Restaurant in Wien, mit 35 betreibt er einige der angesagtesten Clubs in der Stadt, wo die Polit-Prominenz ein und aus geht. Doch nach dem raketenhaften Aufstieg kam der tiefe Fall: Mittlerweile ist die vierte Ex-Firma von Ho binnen weniger Monate pleite gegangen. Am Freitag der Vorwoche meldete die Rixi One Personalverwaltung GmbH, die bis vor kurzem „Dots at the Leo Grand GmbH“ hieß, Konkurs an. Die Passiva betragen laut Gläubigerschützer 1,2 Millionen Euro.

Allen Insolvenzen ging eine Namensänderung voraus. Und bei drei der vier insolventen Ex-Ho-Firmen ist ein bestimmter Hans Michael Pimperl Geschäftsführer und Alleineigentümer. Der Name Pimperl taucht auch immer wieder in Zusammenhang mit anderen Insolvenzen auf, unter anderem auch bei der größten Pleite des Jahres 2022, nämlich jener der Immobiliengruppe CPI (mit 100 Millionen Euro). An diesem Punkt kommt auch Klagenfurt ins Spiel: Im Jänner des Vorjahres wurde über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren über die Commodum Vermögensverwaltung GmbH in Klagenfurt eröffnet, deren handelsrechtlicher Geschäftsführer Pimperl war und die auch als 35-prozentige Gesellschafterin der CPI Immobilien GmbH aufschien.

Das war aber erst der Anfang, weitere 30 Firmen von Pimperl beschäftigten das Klagenfurter Konkursgericht - alleine in einer Woche sechs an der Zahl. Bei allen betroffenen Firmen, die klingende Namen wie „Tertiusvicesiumus WT Immo Handel GmbH & Co KG“ oder „Quartus WT Immo Handel GmbH & Co KG“ haben und alle ein und dieselbe Firmenadresse aufweisen, ist Pimperl als Geschäftsführer eingetragen. In allen Fällen hat er selbst bzw. mittels Eigenantrag einen Antrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens beim Landesgericht Klagenfurt gestellt.

Laut Firmenbuch hält Pimperl derzeit 118 Funktionen in österreichischen Unternehmen, davon 82 als Geschäftsführer. 17 dieser Unternehmen sind momentan insolvent gemeldet.