15 Jahre nach dem Mord an der damals 49-jährigen Anna Todde im Stadtwald von Völkermarkt gibt es für das Opfer und seine Familie nun späte Gerechtigkeit: Das Urteil wegen Mordes gegen den Marokkaner Brahim A., den Ex-Freund des Opfers, ist seit wenigen Tagen rechtskräftig. In der Verhandlung am Oberlandesgericht Graz wurde der Berufung des Angeklagten Folge gegeben und über Brahim A. jetzt die Zusatzfreiheitsstrafe von 19 Jahren, fünf Monaten und zehn Tagen verhängt. Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof die Nichtigkeitsbeschwerde zurückgewiesen.