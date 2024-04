Eine Frau suchte Schutz vor dem Krieg in der Ukraine und musste gemeinsam mit ihrer Tochter in Kärnten ihr ganz eigenes Martyrium erleben. Von einem vermeintlichen Freund wurde sie über lange Zeit verfolgt, bedroht und auch verletzt. Videos von den Taten zeigen ein hohes Maß an körperlicher Gewalt und Brutalität. Unter anderem wurde die Frau von ihrem Stalker gewürgt.