Hoher Polit-Besuch ist kommende Woche beim Bundesbäuerinnentag (9. und 10. April) in Villach angesagt. Der findet alle zwei Jahre in einem anderen Bundesland und nach 19 Jahren wieder in Kärnten statt. Sogar Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist am Mittwoch dabei, die Landes-ÖVP mit Geschäftsführerin Julia Löschnig organisiert noch zusätzliche Kärnten-Termine mit dem Kanzler. Zum Bäuerinnentag, zu dem rund 1000 Frauen aus allen Bundesländern im ausverkauften Congress-Center erwartet werden, kommen auch Frauenministerin Susanne Raab und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, beide ÖVP. Am Eröffnungstag ist zudem die Kärntner Landesregierung mit LH Peter Kaiser (SPÖ) und seinem Vize, Agrarreferent Martin Gruber (ÖVP) an der Spitze, fast vollständig mit dabei.