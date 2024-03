„Willkommen in unserem kleinen Paradies“, sagt Martin Weitschacher (36), als wir in ihn in Dellach in der Gemeinde St. Veit/Glan besuchen. Dort lebt der 36-Jährige mit Ehefrau Julia (34) und den drei gemeinsamen Kindern Raphael (9), Pauli (5) und dem einjährigen Michael. Der Hof ist auch Heimat von „Ecolets“ – jene Firma, mit der das Paar den Vifzack 2024 gewonnen hat. Das Konzept: Schafwolle wird zu Pellets gepresst, die als Multifunktionsdünger mit Langzeitwirkung für Gemüse, Obst und Zierpflanzen eingesetzt werden können.