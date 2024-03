Landwirtschaft und Laborfleisch. Das verträgt sich schon grundsätzlich schlecht. Die Haltung zu künstlich kultiviertem Fleisch ist in der Bauernvertretung klar. Auch, wenn das Sprichwort „Was der Bauer nicht kennt ...“ nicht auf alle zutrifft. „Ich will nicht so tun, als ob ich mich nie dazu bewegen lassen würde, doch ich bin klar gegen eine Zulassung“, sagt Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger. Auch abgesehen vom besseren Geschmack liege es auf der Hand, dass es in Österreich mitunter die besten tierischen Produkte weltweit gibt. Wer regionale Qualität kauft, könne nicht falsch liegen. „Was gibt es Nachhaltigeres, als für den Menschen unverdauliches Gras in Wiederkäuern in Fleisch und Milchprodukte umzuwandeln? Es ist das hochwertigste, das man haben kann“, sagt Moosbrugger, der selbst Tierhalter ist.