Für die Fachwelt ist es ein Spektakel“, sagt Thomas Hlatky und verweist auf die Karte mit den vielen rot eingefärbten Flecken in der Steiermark. Rot steht für Gefahr, in dem Fall für Gefahr von oben: Das interaktive Webservice Hora (Hazard Overview and Risk Assesment; Gefahrenüberblick und Risikomanagement) bietet seit März eine Hagelkarte an.