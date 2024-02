„Menschenrechte statt rechte Menschen“, „Nie wieder ist jetzt“ und „Es gibt kein ruhiges Hinterland“ stand am Freitagabend auf den Paketen, als sich mehrere Hundert Menschen vor dem Stadttheater in Klagenfurt trafen, um gegen den „Rechtsruck, der gerade in Europa passiert“ zu demonstrieren. „Bella Ciao“, Lied der italienischen Partisanen im Zweiten Weltkrieg, das sich zur Hymne der antifaschistischen, anarchistischen, kommunistischen und sozialdemokratischen Bewegungen entwickelte, schallte aus den Boxen.

Organisiert wurde die Demo von der Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) Klagenfurt/Celovec, auch vom strömenden Regen ließen sich die Demonstrantinnen und Demonstranten nicht abhalten. Es sei alles friedlich verlaufen und habe keine Vorkommnisse gegeben, sagte Dominik Sodamin von der Polizei Kärnten.