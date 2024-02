In der Adria, etwa 80 Kilometer südlich der Insel Mljet, wurde am Freitag ein Erdbeben der Stärke 4,9 registriert. Das Erdbeben ereignete sich um 10.23 Uhr Ortszeit, etwas mehr als 40 Minuten später folgten zwei Beben in Kärnten. Laut kroatischen Seismologen war das Beben in einem größeren Gebiet von Dubrovnik bis Zadar zu spüren. Das Erdbeben war auch in Montenegro und Italien wahrnehmbar.

Auf der Internetseite des Euro-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) schilderten zahlreiche Anrainer das Beben: „Dubrovnik zitterte. Kurz, aber stark“, „Ein Schwanken war zu spüren“, „Ein kurzes Schwanken, sehr unangenehm“, „Die Monitore tanzen auf meinem Tisch“, „Es dauerte etwa zehn Sekunden“, „Möbel schwankten“. Einige geben an, dass das Erdbeben sie aufgeweckt und geschockt habe. Berichte von Verletzten oder Schäden gibt es derzeit keine.