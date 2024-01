In Südkärnten hat sich Sonntagvormittag im Raum Ferlach ein leichtes Erdbeben ereignet. Die Erdstöße erreichten eine Magnitude von 2,5 und wurden im Epizentrum rund acht Kilometer südlich von Ferlach teils deutlich verspürt, teilte der Österreichische Erdbebendienst (Geosphere Austria) mit. Plötzlich habe es „einen Rück“ gegeben, berichtet etwa eine Einwohnerin aus Zell-Pfarre auf Facebook.

Schäden an Gebäuden seien vorerst keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten. Das Erdbeben ereignete sich um 11.14 Uhr. Der Erdbebendienst bat, das Wahrnehmungsformular auf der Homepage http://www.zamg.ac.at/bebenmeldung auszufüllen.

In diesem, noch jungen Jahr bebte in Kärnten schon mehrmals die Erde. Am 9. Jänner gab es ebenfalls im Raum Ferlach ein leichtes Erdbeben der Stärke 3,5. Eine Kärntnerin berichtete damals von einem „dumpfen Knall“, den sie kurz nach ein Uhr in der Früh hörte. Am 5. Jänner wurde im Raum Eisenkappel ein leichtes Beben (Magnitue 2,7) registriert.