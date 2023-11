In Kärnten hat am Montag die Erde „gewackelt“. Das leichte Erdbeben der Magnitude 2,2 ereignete sich in den frühen Morgenstunden um 3.37 Uhr.

Das Epizentrum befand sich etwa sieben Kilometer nordwestlich von Friesach im Bezirk St. Veit in elf Kilometer Tiefe und sei von einigen Personen schwach verspürt worden, wie der Österreichische Erdbebendienst der Geosphere Austria auf seiner Website bekannt gab. Schäden an Gebäuden seien aktuell keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten.