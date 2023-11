Welche Kräfte bei einem Erdbeben freigesetzt werden können, wurde uns in diesem Jahr schon mehrmals vor Augen geführt. Ob in Syrien und der Türkei, in Marokko oder jüngst in Nepal - die Schäden sind gewaltig, das Leid der Menschen ist groß. In einer neuen Sonderschau im Atrium des kaernten.museum in Klagenfurt wird derzeit dieses Thema aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.