Nur wenige Tage nachdem nahe von Eisenkappel (Bezirk Völkermarkt) ein Erdbeben registriert worden ist, hat am Dienstag in Kärnten erneut die Erde gebebt: Laut GeoSphere hat es um 1:02 Uhr im Raum Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) ein Erdbeben der Magnitude 3,5 gegeben. Das Beben war laut GeoSphere in der Nähe des Epizentrums deutlich spürbar. Schäden an Gebäuden wurden bisher nicht gemeldet. Diese sind laut GeoSphere bei Beben dieser Stärke auch nicht zu erwarten.

„Wach geworden vom Grollen“

Reaktionen und Kommentare in Sozialen Medien zeigen, dass das Beben etwa auch in der Landeshauptstadt, rund 20 Kilometer entfernt vom Epizentrum bemerkt wurde. „Ich habs auch in Klagenfurt deutlich gespürt“, schreibt eine Userin. „Das war keine Einbildung. Kurz, aber dennoch kräftig“, meint ein anderer. Sie sei wach geworden vom Grollen und danach habe es ein deutliches Knarren der Schränke gegeben, schildert eine Klagenfurterin: „Ich dachte erst, ein Zug fährt über den Balkon.“

„Dumpfer Knall“

Eine Ferlacherin hat „einen dumpfen Knall“ wahrgenommen, danach „hat es gebebt“. Berichte gibt es auch Köttmannsdorf, Pörtschach, Velden, aus Moosburg, St. Kanzian und vom Ossiacher See. „Es hat ganz schön gewackelt“, meldet eine Bewohnerin aus Poggersdorf. „Kurz, aber deutlich“, laut eine Schilderung aus der Stadt Völkermarkt. Und selbst im weiter entfernten Kappel am Krappfeld sei das Beben „deutlich zu spüren“ gewesen, schreibt eine Userin: „Unsere Hündin wurde vorher ganz unruhig.“ In vielen Orten hat das Beben die Menschen „aus dem Schlaf gerissen“ oder sie wurden von „Hunden ganz aufgeregt aufgeweckt“.

Rückmeldungen gesucht

Der Erdbebendienst ersucht die Bevölkerung um Rückmeldung über mögliche Auswirkungen des Erdbebens. Dies kann über ein Web-Formular, die App QuakeWatch Austria sowie per Post an folgende Adresse (Porto zahlt Empfänger) erfolgen: Österreichischer Erdbebendienst GeoSphere Austria - Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie Hohe Warte 38, 1190 Wien.

