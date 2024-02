Der Wirbel um die Schulsozialarbeit Kärnten beziehungsweise Zahlungen, die der Verein Kinderfreunde vom Land Kärnten forderte, wird Thema in der Regierungssitzung am Dienstag. Wie der zuständige Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) am Donnerstag in einer Aussendung bekanntgab, liegen nun die Ergebnisse einer umfassenden rechtlichen und wirtschaftlichen Prüfung des Sachverhalts durch die zuständige Abteilung 6 vor.



Demnach seien Leistungen seitens des Landes bestellt worden, die im Interesse des Landes waren und diese Leistungen seien tatsächlich erbracht worden. Die Ansprüche des Trägervereins Kinderfreunde bestünden also zu Recht, heißt es in der Aussendung.

Fellner: „Mit der Beschlussfassung wollen wir die für die Kinder so wichtige Schulsozialarbeit nachhaltig absichern. Mir ist es wichtig, die Thematik transparent aufzuarbeiten. Es sind administrative Fehler passiert. Wichtig ist, diese zu erkennen und für die Zukunft daraus zu lernen.“