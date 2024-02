In der Nacht auf Freitag um 1.25 Uhr fuhr ein 65-jähriger Slowene mit seinem Lkw mit Anhänger auf der Tauernautobahn A10 von Salzburg kommend in Richtung Slowenien. Am Knoten Villach fuhr er irrtümlich auf die Südautobahn A 2 in Richtung Italien auf. Als er seinen Irrtum bemerkte, wendete er einfach den Lkw und fuhr nun entgegen der Richtungsfahrbahn auf der A2 in Richtung Klagenfurt.

Nach etwa 200 Metern konnte er von einem zufällig entgegenkommenden Begleitfahrzeuge eines Sondertransports mit Blaulicht angehalten werden und wieder gewendet werden. Der 65-jährige Geisterfahrer wird bei der Bezirkshauptmannschaft Villach-Land angezeigt.