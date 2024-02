Schneewarnung für Freitag und Samstag: Von der GeoSphere Austria wurde am Mittwoch die zweithöchste Warnstufe „Orange“ für Tirol, Osttirol und Teile Kärntens ausgesprochen. In manchen Tallagen könnten es bis zu einen halben Meter und in den Bergen sogar bis zu einen Meter Neuschnee geben. Verantwortlich dafür ist eine Kaltfront aus dem Westen.

„Nach allen Modellen wird der Freitag sehr intensiv. Spannend in allen Belangen und vor allem im Bezug auf den Schnee“, sagt Gerhard Hohenwarter. Der Meteorologe der GeoSphere Austria erklärt aber auch, warum exakte Prognosen für Schneemengen schwierig sind: „Schon ein Grad macht den Unterschied, ob die Schneefallgrenze bei 1700 oder bei 700 Meter Seehöhe liegt. Hat es auf 1500 Meter nur leichte Plusgrade, dann sinkt die Grenze nicht weiter, hat es um die 0 Grad, dann schneit es bis ins Tal.“

Starke Niederschläge ab Freitagmittag

Einsetzen werden die Niederschläge von Südwesten kommend in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. „Im Stau der Karnischen Alpen könnte es bereits am Donnerstag am Nassfeld schneien, im Tal bleibt es aber noch trocken“, sagt Hohenwarter. Am Freitag wird der Niederschlag ab der Mittagszeit immer stärker und bringt bis in die späten Abendstunden starke Niederschläge in ganz Osttirol und Oberkärnten. „Die Schneefallgrenze wird zunächst bei 1300 bis 1400 Metern liegen, dann hängt es davon ab, wie schnell die Temperaturen sinken werden.“

Nach jetzigem Stand wird es in Osttirol bis in tiefe Lagen schneien. Im Bezirk Lienz werden bis 50 Zentimeter Neuschnee erwartet. „Das Lesach- sowie das Drautal, Heiligenblut, Mallnitz, der Katschberg und Hermagor dürfen kräftigen Schneefall erwarten. Auch auf der Gerlitzen - von der Kanzelbahn aufwärts - kommt wohl ein halber Meter zusammen, die Turrach bekommt 40 bis 50 Zentimeter. Am Nassfeld rechnen wir am Freitag sogar mit einem Meter Neuschnee“, sagt Hohenwarter.

Im Osten kein Schnee in Sicht

In Spittal an der Drau, Villach und Klagenfurt ist derzeit nicht damit zu rechnen, dass es schneien wird, sagt der Wetterexperte: „Eventuell in Spittal und Villach in der Nacht auf Samstag, aber das bleibt aufgrund der zu warmen Temperaturen derzeit unwahrscheinlich.“ In Klagenfurt und östlich davon dürfte der Regen erst Freitagnachmittag einsetzten. Der Osten des Landes und vor allem die Skigebiete dort dürfen deshalb kaum mit Schnee rechnen, prognostiziert der Meteorologe: „Die Schneefallgrenze wird kaum unter 1700 Meter sinken, nur mit viel Glück könnte es auf der Koralm oder der Weinebene auf bis zu 1400 Meter runterschneien.“ Das Lavanttal wird am wenigsten Niederschlag abbekommen.

Perfekte Pisten

Spätestens ab Mitternacht lassen Regen und Schneefall überall nach: „Vielleicht gibt es am Samstag in Oberkärnten noch einige Schauer. Im Osten und Norden Kärntens wird der Samstag ein relativ freundlicher Tag. Der Sonntag wird dann ein Wechsel aus Sonne und Wolken und mit plus zehn bis zwölf Grad wieder verbreitet viel zu warm für die Jahreszeit“, sagt Hohenwarter, der sich, sofern die Pisten schnell präpariert werden, perfekte Verhältnisse für Skifahrer am Wochenende erwartet. „Abseits der Pisten wird die Lawinengefahr wegen der großen Schneemengen auf relativ warmem Untergrund und wegen des Windes aber erheblich sein“, warnt der Meteorologe.