Noch bevor die dritte und letzte Woche der österreichischen Semesterferien begonnen hatte, mussten einige Skigebiete in Österreich zusperren. Das Wetter hatte den Betreibern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Anders in Kärnten: Hier war der Feber bisher zwar ebenfalls ungewöhnlich warm, frühzeitig die Saison beenden musste hier bisher aber nur eine Skihütte im Skigebiet Weißbriach. Vor allem in den großen Kärntner Skigebieten hingegen habe man genug Schnee produzieren können, die Bedingungen vor allem auf den höhergelegenen Pisten seien ausgezeichnet, vermeldete die Kärnten Werbung am Dienstag - und das, obwohl im Tal schon Radfahrer und Golfspieler ihren Hobbys nachgehen.

„Wir freuen uns, dass trotz der ungewöhnlich warmen Temperaturen im Februar die Skibedingungen in Kärnten weiterhin erstklassig sind. Dank modernster Beschneiungsanlagen und der hervorragenden Arbeit der Kärntner Bergbahnen sind alle Lifte in den höher gelegenen Gebieten geöffnet, und die Pisten präsentieren sich in ausgezeichnetem Zustand“, sagt Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung. Das bestätigt Manuel Kapeller-Hopfgartner, Fachgruppenobmann der Kärntner Seilbahnen: „Die Stimmung unter den Skigebietsbetreibern ist sehr gut und die Skisaison bis Ostern auf Kurs.“

Im größten Skigebiet Kärntens, am Nassfeld, ist sogar die Talabfahrt in Betrieb, berichtet Christopher Gruber, Geschäftsführer der Region Nassfeld – Lesachtal – Weissensee: „Die Saison geht am Nassfeld noch bis zum 7. April.“ Die Buchungslage sei sehr gut, man verzeichne sogar den besten Jänner aller Zeiten - und man bereitet sich auf die Veranstaltung „Music meets Sun“ am 24. Februar vor. Auch in den Skigebieten der Region Millstätter See-Bad Kleinkirchheim-Nockberge blickt man der Sonnenskilauf-Saison entgegen. „Günstige Angebote wie das Gratis Skifahren für Kinder bis 14 Jahren am Goldeck oder vergünstigte Ski- und Thermenangebote und vor allem der ,Wenn die Musi spielt‘-Sonnenskilauf in Bad Kleinkirchheim führen bereits zu erhöhtem Nachfragedruck“, sagt Stefan Brandlehner, Geschäftsführer der Region. Durch die heuer recht frühen Osterferien rechnet man mit einer weiterhin guten Auslastung bei den Nächtigungen.

Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee

Zusätzlich nährt die Wetterprognose die Hoffnung auf eine noch länger andauernde Skisaison in Kärnten. Denn bereitas am Freitag soll es Neuschnee geben. Gerhard Hohenwarter von der GeoSphere Austria: „Ein Tiefdruckgebiet erreicht Kärnten, das feuchte Luft nach Kärnten bringt und wir somit mit bis zu 50 Zentimetern Neuschnee am Nassfeld rechnen können. Auch alle anderen höhergelegenen Schigebiete wie Heiligenblut, Katschberg, Turracher Höhe, Gerlitzen oder Bad Kleinkirchheim können mit einer Neuschneemenge von bis zu 20 bis 40 Zentimetern rechnen. Die Schneefallgrenze wird sich auf 1200 bis 1500 Meter Seehöhe einpendeln, im Lesachtal, dem Oberen Gail- und Drautal und eventuell auch dem Oberen Mölltal ist mit Schneefall bis in die Niederungen zu rechnen.“

Der Februar 2024 sei schon jetzt der wärmste der Messgeschichte. Dennoch sei die Sonneneinstrahlung noch nicht so stark und somit könne sich der Schnee auf den Pisten gut halten, sagt Hohenwarter.