Auch am Sonntag gibt es wieder Temperaturen zwischen zehn und 13 Grad. Der Tag beginnt bewölkt, dann wird es aber vor allem in Richtung Oberkärnten sonnig. „Der Februar war bisher durchgehend zu warm“, sagt Nikolas Zimmermann, Meteorologe von Ubimet. Die Folge: Die Talabfahrten in so manchen Skigebieten werden immer grüner. Der Schnee schmilzt dahin. Aber das könnte sich bald ändern. Nachschub ist in Sicht. „Nennenswerte Schneemengen sind am Freitag möglich. Da greift ein Italientief auf Österreich über“, erklärt Zimmermann. „Natürlich gibt es noch Unsicherheiten. Aber auch in Kärnten könnte Schnee bis in mittlere Lagen fallen“, meint der Meteorologe.

Die Loipe in Bad Kleinkirchheim am Freitag © KLZ / Kalser

Die Temperaturen bleiben in den nächsten Tagen für Februar flächendeckend hoch. „Bis Wochenmitte sind keine größeren Niederschlagsmengen in Sicht und es ist immer wieder mit einem Sonne-Wolken-Mix zu rechnen“, weiß Zimmermann. In der zweiten Wochenhälfte könnte es Niederschlag geben. Am Freitag lebt sogar die Chance auf Schnee in den Bergen.