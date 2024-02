Am Donnerstag gegen 22.30 Uhr fuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Pkw als Begleitfahrzeug eines Sondertransportes auf der Südautobahn A2 in Richtung Wien. Unmittelbar hinter ihm lenkte ein 47-jähriger Berufskraftfahrer den Lkw des Sondertransports. Kurz nach dem Großlidltunnel im Bezirk Wolfsberg fuhr der Lkw ins Heck des Vorderfahrzeugs.

Der Pkw des 53-Jährigen wurde dadurch nach rechts in die Leitschiene geschleudert und kam am Pannenstreifen zum Stillstand. Auch der Lkw geriet ins Schleudern und blieb am zweiten Fahrstreifen stehen. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und von der Rettung ins LKH Wolfsberg eingeliefert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.

Die A2 war von 22.40 bis 23.50 Uhr in Richtung Wien gesperrt. Der Verkehr wurde in dieser Zeit über die B 70 umgeleitet. Im Einsatz standen 22 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bad St. Leonhard, Wolfsberg, Preitenegg.