Am 7. April wird das Wörthersee Gravel Race seine Premiere feiern. Und der Erfolg für die österreichweite Weltcup-Premiere ist den Veranstaltern schon gewiss: Mit einem großen Andrang von Radsportbegeisterten aus 30 verschiedenen Nationen wird das Rennen zu einem ausgebuchten Event in der Region Wörthersee-Rosental.

„Die über 1000 Anmeldungen zeigen nicht nur die wachsende Beliebtheit des Gravelbikens, sondern unterstreichen auch die Faszination und den Reiz des Wörthersee Gravel Race. Wir sind überwältigt von der internationalen Teilnahme und der positiven Resonanz“, sagt Roland Sint, Geschäftsführer der Region Wörthersee Rosental. Die Startplätze für die Bewerbe „Beat Gralf“ und „Catch Gralf“ sind restlos ausgebucht. Angesichts der großen Nachfrage wurde eine Warteliste eingeführt, auf der freigewordene Plätze nach dem Lotterieprinzip vergeben werden.

Johnny Hoogerland mit Gralf © Tengg

Trotz der ausverkauften Hauptevents gibt es noch eine Möglichkeit am Event teilzunehmen. Die Anmeldung für den Wettbewerb „Find Gralf“ am Samstag ist noch offen und ermöglicht es allen Radsportenthusiasten, die gleiche Strecke zwischen dem Wörthersee und Faaker See zu erleben, die die Radprofis in bis zu drei Runden zurücklegen. „Wir erwarten ein Spektakel der Sonderklasse. Neben den zahlreichen Hobbyathleten erwarten wir das stärkste Profi-Feld, das ein UCI Gravel World Series Race jemals gesehen hat”, erklärt Renndirektor Julius Rupitsch.

Johnny Hoogerland, Mitinitiator des Wörthersee Gravel Race und UCI Gravel World Champion in seiner Altersklasse ergänzt: „Es ist großartig zu sehen, wie das Wörthersee Gravel Race so viel Begeisterung und Zustimmung erfährt. Es zeigt, dass wir mit diesem Event am Puls der Zeit liegen. Ich kann es selbst schon kaum erwarten, an der Startlinie zu stehen und hoffe, dass uns viele Menschen an der Strecke anfeuern.“ Die Zuseher erwarte beim Rennen Spannung pur. In Velden ist auch eine Expo mit 20 Ausstellern geplant.