In Deutschland hat die Bauernschaft in den vergangenen Wochen mit massiven Protesten das politische Tagesgeschehen bestimmt. Nach Österreich übergeschwappt ist die teils aggressive Stimmung noch nicht. Eine von der FPÖ organisierte Demonstration brachte rund zehn Traktoren vor das Bundeskanzleramt. In Kärnten soll bei der nächsten Landtagssitzung der „Landwirtschaftsbericht 2023“ zur Situation der heimischen Landwirtschaft beschlossen werden.