Auf der großen Service-Übersichtstafel im Foyer der Landwirtschaftskammer in Klagenfurt gibt es einen neuen Hinweis: „Beratungsstelle für slowenischsprachige Bäuerinnen und Bauern/Svetovalna sluzba z slovensko govorece kmetice in kmete“. Bei der Eröffnung am Donnerstag sprachen manche der Gäste von einem „historischen Tag“; die „Wertschätzung gegenüber der slowenischsprachigen Volksgruppe“ wurde von Kammerpräsident Siegfried Huber und Landeshauptmann Peter Kaiser betont. Angehörige der slowenischen Minderheit können in der Beratungsstelle in ihrer Muttersprache Informationen und Beratung einholen. „Wir wollen für die Bauern das Beste machen“, sagte Huber. „Es geht ums Miteinander. Dafür stehe ich.“ Kaiser spannte den Bogen weiter und meinte, „die Beratungsstelle ist kein LK-Monopol“ – Nachahmung ist also empfohlen.