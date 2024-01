Noch vor Kurzem hat es so ausgesehen, als ob die diesjährige Eislaufsaison in Kärnten wohl ins Wasser fällt. Mittlerweile schaut es jedoch ganz gut aus. An diesem Wochenende konnte der Eislaufverein Wörthersee (EVW) gleich zwei Seen freigeben - den Hörzendorfer See bei St. Veit und einen kleinen Teil des Aichwaldsees bei Villach. Bei Traumwetter am Sonntag tummelten sich dort bereits zahlreiche Eisläufer.

Auch am Rauschelesee scharrt man in den Startlöchern, die Eisfläche ist aber noch gesperrt. „Eventuell geht es sich bis Mitte der Woche aus“, sagt Eismeister Friedrich Morak. Einstweilen gilt jedoch: Gesperrte Eisflächen dürfen nicht betreten werden, es herrscht Lebensgefahr! Morak: „Beim Rauschelesee haben wir beim Eingang derzeit zwölf Zentimeter dickes Schneeeis. 15 Zentimeter wären gut, dann sind wir auf der sicheren Seite.“ Laut René Riepan, Obmann des EVW, tut sich auch beim Längsee etwas, aber auch er bleibt noch ein „Wackelkandidat“ und damit gesperrt. Viel zu dünn ist die Eisschicht noch auf dem Lendkanal in Klagenfurt. Riepan: „In der Stadt ist es einfach wärmer. Das wird noch dauern.“

Ebenfalls eine große, wenn auch künstlich angelegte Eisfläche in Kärnten ist der Radlerstopp bei Liebenfels. Und auch von dort gab es gute Nachrichten: Der Platz konnte am Wochenende freigegeben werden.

Schon seit Weihnachten geht es auf dem Weissensee rund. „Heute waren sicher 2000 Leute auf dem Eis“, freut sich Eismeister Norbert Jank. Eine 4,5 Kilometer lange Bahn stand den Eisläufern am Sonntag zur Verfügung. Rechtzeitig zum Start der Elf-Städte-Tour sind es ab Montag dann zehn Kilometer. Jank: „Es sind schon einige Holländer da. Es herrschen tolle Eisverhältnisse.“

Ausblick in die neue Woche

Wie geht es mit den Temperaturen in der neuen Woche weiter? Der Start in den Sonntag war mit minus 19 Grad in St. Jakob im Defereggental und minus 15,2 Grad in Weitensfeld ein frostiger. „Kärnten ist die Region, wo sich die Kaltluft am besten hält“, hat Ubimet-Meteorologe Steffen Dietz gute Nachrichten für die Eismeister. Aber es wird im Laufe der Woche auch im Süden deutlich milder. Während sich die Tageshöchstwerte am Montag noch zwischen null und fünf Grad bewegen, sind am Mittwoch bis zu zehn Grad plus möglich. Dietz: „Die Nächte bleiben aber frostig.“