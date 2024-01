„Wir hatten wirklich Glück und können nun endlich starten“, erklärt René Riepan, Obmann des Eislaufvereins Wörthersee. Die Kälte in der vergangenen Nacht machte es möglich, das Eis ist tragfähig genug, um am Hörzendorfer See eiszulaufen. Um 9 Uhr wird am Sonntag, dem 21. Jänner aufgesperrt. Der Verein wollte den See schon ab Donnerstag freigeben: „Das Wetter der letzten Tage, zuerst der Regen und dann der Schnee, hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Riepan.

Heute werden noch Bahnen am See gezogen. „Der Schnee ist durchgefroren, aber das sollte kein Problem sein. Die ersten Bahnen werden gerade gezogen. Einer Freigabe für Sonntag sollte nichts im Wege stehen“, sagt Riepan erleichtert.

Die Betriebszeiten sind von 9 bis 17 Uhr.

René Riepan ist erleichtert. Der Hörzendorfer See kann endlich freigegben werden. © Gert Köstinger

Wie lange der See freigegeben ist, kann man derzeit noch nicht sagen. Ab nächster Woche soll es wieder wärmer werden.