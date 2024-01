„Das Kuriose daran ist, dass ein Privater eine Landesstraße baut“, erklärt Leopold Kraßnig, während er auf die verlegte Straße hinunterblickt. Kraßnig, ehemals Steuerberater, hat viel vor mit dem Areal beim Hörzendorfer See, unter anderem wird die Landesstraße verlegt. Die neue L 72 wird in Fahrtrichtung Klagenfurt vor der Abfahrt zum See nach links weggführt, hinter dem Gasthaus und den Parkplätzen vorbei, um danach auf die bestehende Trasse zurückzukommen. 350 Meter lang ist die Umfahrung.