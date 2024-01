Der abgedeckte Kirchturm von St. Marxen bei Eberndorf ragt noch immer wie ein Mahnmal in den Himmel und erinnert an die schweren Unwetter, die in den vergangenen Jahren in Kärnten mehrere Todesopfer gefordert und enorme Schäden verursacht haben. Extremwetterlagen, sei es durch Sturm, Hochwasser oder wie diese Woche durch blitzartig auftretendes Glatteis, treten immer häufiger auf. Und wenn eintritt, was Klimaforscher befürchten, und sich die Welt bis Ende des Jahrhunderts um 3 oder gar 4 Grad erwärmt, seien Gebäude auch in unseren Breiten kaum noch versicherbar, warnte der Präsident der deutschen Versicherungswirtschaft zum Jahreswechsel.