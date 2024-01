Am Donnerstag war es gefrierender Regen, der für Glatteis, Unfälle und leider sogar zu einem Todesopfer führte - Freitagfrüh sorgte teilweise starker Schneefall für Chaos auf den Kärntner Straßen:

Hängengebliebene LKW meldet Antenne Kärnten auf der A2 Südautobahn in Richtung Klagenfurt in der Autobahnauffahrt Wernberg. Ebenfalls auf der A 2 in Richtung Graz stand direkt in der Abfahrt Klagenfurt Ost ein LKW ohne Warnblinkanlage. Auch auf der B70 auf Höhe Ruhstatt und auf der B111 auf Höhe Michelhofen ging für LKW-Lenker nichts mehr. Bei der A10-Tauernautobahn in Richtung Knoten Villach wurde die Autobahnauffahrt Villach-West wegen starken Schneefalls gesperrt. Lenker mussten über die B100 Drautalstraße und das Villacher Stadtgebiet ausweichen.

Auf der L117, der Rückersdorfer Straße zwischen St. Primus und Sittersdorf stand auf Höhe Rückersdorf ein Auto quer über beide Fahrbahnen. Der Verkehr musste über Eberndorf umgeleitet werden. Auf der Loiblpass Straße landete in einer Kurve ein Wohnmobil in einem Graben. Auf der Südautobahn in Richtung Graz prallte kurz vor der Abfahrt Völkermark-West ein Auto in die rechte Leitschiene. Etwas weiter auf Höhe Völkermarkt-Ost in der Auffahrt kurz nach dem Beschleunigungsstreifen hat sich ein Auto mit Anhänger gedreht. Ob es Verletzte gibt, ist vorerst nicht bekannt.

Kettenpflicht

Kettenpflicht besteht aktuell bei Fahrten über die Turrach, über den Loiblpass, über die Flattnitz, am Katschberg und auf den Falkert. Außerdem auf der L62 Metnitztal Landesstraße und auf der B87 Weissenseestraße zwischen Greifenburg und Hermagor.

Mit einer Entspannung der Lage ist erst am Nachmittag zu rechnen. Da sollen die Schneefälle aufhören.