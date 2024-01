Glatteis verursachte am Donnerstag zahlreiche Behinderungen und Verkehrsunfälle in Kärnten. Besonders tragisch: Für eine 67-jährige Fußgängerin aus dem Bezirk Völkermarkt endete ein Unfall tödlich. Gefrierender Regen setzte in der Nacht auf Donnerstag ein und sorgte bis in den späten Vormittag hinein für gefährlich spiegelglatte Straßen und Gehwege in Kärnten. Doch wie kam es zu dieser „Blitzeisbildung“?