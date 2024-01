Mutmaßlicher Mörder an Grenze zu Kärnten gefasst. Ein 31-jähriger Italiener dominikanischer Herkunft wurde in Udine am Ende einer Silvesterparty getötet. Laut italienische Medien wurde das Opfer nach einer heftigen Schlägerei, die während einer Feier ausgebrochen war, vom mutmaßlichen Täter vor einem Lokal mit einer zerbrochenen Flasche angegriffen und am Hals tödlich verletzt. Der Täter flüchtete. Das Opfer wurde blutend auf der Straße aufgefunden und schwer verletzt von der Rettung in das Krankenhaus gebracht. Dort verstarb der Mann kurze Zeit später.

Tarvis

Eine sofortige Fahndung nach dem Täter wurde eingeleitet. Wie die italienische Polizei nun berichtet, wurde der Tatverdächtige noch Montagnachmittag an der Grenze zu Kärnten in Tarvis festgenommen: Es handelt sich um einen 34-jährigen dominikanischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Udine.

Der Mann wartet nun im Gefängnis von Udine auf seine Anhörung vor dem Untersuchungsrichter, bestätigte Staatsanwalt Massimo Lia gegenüber italienischen Medien. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern noch an. Der Grund für den Streit, der zum Tod des 31-Jährigen führte, ist nach wie vor unklar.