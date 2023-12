Erneut erschüttert ein grausames Gewaltverbrechen an einer jungen Frau den Norden Italiens. Erst Mitte November war eine junge Studentin (22) aus Friaul-Julisch Venetien von ihrem Ex-Freund ermordet worden. Der Täter floh über Kärnten und Osttirol und wurde schließlich in Deutschland verhaftet. Am Dienstag gab es dann Mordalarm in der Region Venetien. In der Provinz Treviso wurde eine 27-jährige Frau erstochen aufgefunden. Es handelt sich dabei um eine junge Mutter - ihr Kind ist erst vier Jahre alt. Die Frau war zudem mit ihrem zweiten Kind schwanger. Das berichten mehrere italienische Medien.

Die schreckliche Bluttat ereignete sich im Wohnhaus des Opfers. Nachbarn hatten die Polizei alarmiert. Der Lebensgefährte der 27-Jährigen steht unter Schock. Als tatverdächtig gilt ein 41-Jähriger aus dem Kosovo. Wie der Nachrichtensender „Rai“ berichtet, soll die junge Frau ihn erst kürzlich wegen Stalkings angezeigt haben. Der mutmaßliche Täter wurde noch Dienstagabend verhaftet. Nach der Tat war er zunächst zu Fuß geflüchtet.