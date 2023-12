Seit einem halben Jahrhundert existiert diese Tradition und auch heuer wieder begrüßen Skifahrer im Kanaltal das neue Jahr mit einem Fackellauf. „Gut 250 Teilnehmer werden im Outfit früherer Zeiten die dreieinhalb Kilometer lange Prampero-Piste in Camporosso am Neujahrstag hell erleuchten“, sagt Alessandro Genuzio, der die Veranstaltung betreut. Später im Jänner sind auf dieser Piste drei Europacup-Rennen geplant.

Der Fackellauf selbst sorgt während rund 45 Minuten für eine ganz eigene, einzigartige Stimmung. Insgesamt kommen rund 500 Fackeln zum Einsatz. Sie werden am Fuß des Monte Lussari, in Camporosso, hergestellt. Dort gibt es auch ein unterhaltsames Festprogramm, das den ganzen Tag über dauert.

© Privat/Gualtieri

Ab 10 Uhr sind die Marktstände geöffnet. Um 14 Uhr beginnt das Musikprogramm mit „Dj Andj & Spadino Voice“. Um 16.30 Uhr startet der Fackellauf der Kinder beim Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr von Camporosso. Für 18 Uhr ist der Beginn des großen Fackellaufes angesetzt. Gegen 19 Uhr werden die ersten Läufer erwartet und wenig später wird schon der große Reisighaufen angezündet. Für 19.30 Uhr ist ein Feuerwerk angesetzt. Danach geht es mit „Dj Andj & Spadino Voice“ durch den Abend weiter.

Schon am Tag vor Silvester begibt man sich ab 14 Uhr auf den „Weg der Traditionen“. Dabei werden Interessierten alte Bräuche und Handwerksberufe näher gebracht. In Camporosso werden nach einer Filmvorführung um 16.30 Uhr bei einem Workshop Kletzennudel (Krape) gemacht. Die Alphornbläser Alpe Adria und das Terzett „Gfülxong“ treten auf. Beim Stollen in Cave del Predil gibt es ab 17 Uhr die „Magische Nacht im Stollen“ mit Musik . Die Ski- und Snowboardschule Tarvisio-Sella Nevea fährt mit den Fackeln den Jahresabschluss-Fackellauf ab 18 Uhr. Die „Alpenrocker“ stehen am Tarviser Hauptplatz ab 20.30 Uhr auf der Bühne.

Am 31. Dezember klingt das Jahr auf dem Tarviser Hauptplatz ab 21.30 Uhr mit „StilCozzi Dj“ und ab 23.30 mit „EXES“ aus. Ab 1.30 Uhr feiert man noch mit „Dj Cozzi“ bis zum Abwinken weiter.