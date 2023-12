Die Pannenserie bei den Österreichischen Bundesbahnen scheint nicht abzureißen. Wie mehrere italienische Medien berichteten, mussten in der Nacht auf Donnerstag rund 150 Passagiere den Nightjet 233 von Wien nach Mailand verlassen, weil die Lok zu brennen begonnen hatte. Laut dem staatlichen italienischen Rundfunksender Rai Friuli war es 3.30 Uhr früh, als das Feuer entdeckt wurde. Der Nachtzug wurde daraufhin in Carnia im Gemeindegebiet von Venzone beim Bahnhof gestoppt. In der Lok hätten auf der Strecke zwischen Tarvis und Udine einige elektrische Bauteile zu brennen begonnen. Der Brand sei durch Überhitzung aufgetreten, berichtet die italienische Tageszeitung „Il Gazzettino“.

Der Zivilschutz, das Rote Kreuz und die Feuerwehr seien alarmiert worden. Die Feuerwehren von Gemona und Tolmezzo rückten mit vier Fahrzeugen aus. Die Feuerwehrmannschaften löschten den Brand und kontrollierten, ob der Rest der Zuggarnitur Schaden genommen habe. Zugmitarbeiter konnten die beschädigte Schiebelokomotive am Zugsende nach dem erfolgreichen Löschen des Feuers abkoppeln. Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 7.45 Uhr zu Ende. Die Mitfahrenden seien mit dem Schrecken davon gekommen. Es sei ein Schienenersatzverkehr eingerichtet worden.