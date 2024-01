Blutiger Jahresbeginn in Udine: Ein 31-jähriger Italiener dominikanischer Herkunft wurde am Ende einer Silvesterparty durch einen Schnitt am Hals getötet. Wie italienische Medien berichten, ging Montagmorgen kurz nach 8 Uhr der Notruf ein. Der Mann war zuvor blutend auf der Straße entdeckt worden. Er wies eine Schnittwunde im Bereich des Halses auf. Laut derzeitigem Ermittlungsstand war es zuvor zu einem Streit gekommen. Der Mann dürfte dabei mit einem Messer oder einer zerbrochenen Flasche im Halsbereich verletzt worden sein.

Der Schwerverletzte wurde von der Rettung in das Krankenhaus Santa Maria della Misericordia in Udine gebracht. Der Zustand des 31-Jährigen war ernst, er verstarb kurze Zeit später. Der Vorfall ereignete sich in der Via Dei Prati, wo eine Party organisiert worden war. Über den Angreifer wurde zunächst noch nichts bekannt, er soll sich auf der Flucht befinden. Eine Fahndung wurde eingeleitet.

In der Silvesternacht in Italien gab es Tote und zahlreiche Verletzte, bei einem Unfall mit einem Böller verlor ein Elfjähriger trotz Not-OP ein Auge.