Ein Touristenbus mit bosnischem Kennzeichen ist am Montag gegen 2.30 Uhr in San Donà di Piave nahe Venedig von der Straße abgekommen und auf die Seite gekippt. In dem Fahrzeug befanden sich 79 Fahrgäste und zwei Fahrer. Mehr als 30 von ihnen wurden verletzt, niemand allerdings schwer, teilten die Behörden mit.

Der Bus mit bosnischen Touristen befand sich auf der Rückfahrt nach Triest, nachdem sie dort das Silvesterfeuerwerk in Punta Sabbioni bei Venedig gesehen hatten. Die Feuerwehr, die aus Jesolo und Mestre eintraf, half allen Personen, die sich noch im Bus befanden, beim Verlassen des Fahrzeugs. Die Verletzten wurden in die Notaufnahme des Krankenhauses von Jesolo und anderer Spitäler der Region gebracht.

Die unverletzten Personen wurden vor Ort versorgt und dann mit einem Bus der Feuerwehr nach Jesolo begleitet. Das Unfallfahrzeug wurde von einem Kranwagen des Straßenrettungsdienstes geborgen.

Böse Erinnerungen

Der Unfall weckt böse Erinnerungen. Anfang Oktober 2023 kam es zu einer Bus-Tragödie bei Venedig mit mehreren Todesopfern.