Der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro, hat eine Verordnung zum Schutz der öffentlichen Sicherheit in der Silvesternacht unterzeichnet. So gilt vom 31. Dezember bis zum 1. Jänner 2024 um 6 Uhr das Verbot für Geschäfte, Lokale und Stände im Freien Getränke, einschließlich Alkohol und Spirituosen, in Glasflaschen, verschlossenen Dosen oder Plastikflaschen zu verkaufen und auszuschenken.

Außerdem ist es verboten, auf der Straße Getränke aller Art zu konsumieren. Auch die Verwendung und der Besitz von Pfefferspray ist verboten. Die Nichteinhaltung dieser Verordnung wird mit einem Bußgeld zwischen 25 Euro und 500 Euro geahndet, teilte die Gemeinde mit.

Verbot von Glasflaschen, Alkohol und mehr

Ähnliche Maßnahmen wurden auch in Triest ergriffen. Glasflaschen und alkoholische Getränke sind in der Silvesternacht auf der zentralen Piazza Unità d'Italia verboten. Dies wurde in einer von der Stadtverwaltung erlassenen Verordnung festgelegt, Verboten ist auch das Mitbringen oder der Besitz von Gegenständen wie Regenschirme, Klappsitze, Selfie-Sticks und Pfeffersprays.