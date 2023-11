„Wir sollten uns fragen, ob wir weiterhin wollen, dass jeder bei der Arbeit der Bauern mitreden kann?“ Provokant formulierte Johanna Michenthaler, Direktorin der HBLA Pitzelstätten und Ernährungswissenschafterin, ein Problem, mit dem immer mehr Bäuerinnen und Bauern in Kärnten konfrontiert sind: der Druck, dem sie im Spannungsfeld zwischen Naturschutz, Lebensmittelproduktion und geänderten Ernährungsgewohnheiten immer stärker ausgesetzt sind. Genau da setzte das die neue bundesweite Veranstaltungsreihe „GabelWissen“, die die ARGE Österreichischer Bäuerinnen initiiert hat, an. Den österreichweiten Auftakt bildete eine Diskussionsrunde Mittwochabend bei Berglandmilch in Klagenfurt.