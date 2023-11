25 Kilogramm Lebensmittel pro Person landen in Kärnten jährlich im Müll. Die Kärntner Abfallwirtschaftsverbände und das Land Kärnten reagieren daher mit der neuen Kampagne „Grübeln statt Kübeln“ auf vermeidbarer Lebensmittelentsorgung. 400 Euro wirft ein Kärntner Haushalt im Durchschnitt pro Jahr in Form von noch verwertbaren Lebensmitteln in die Restmülltonne. 400 Euro, die man durch teils sehr einfache Tipps einsparen könnte.