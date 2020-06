Facebook

© kebox/stock.adobe.com

Es war das Ende einer Ära. In New York, Welthauptstadt der Musik, schloss 2009 Virgin Records seinen bekanntesten Platten- und CD-Laden. Es war das Ende der CD als Massenmedium, schon die ersten Streamingdienste konnten das Geschäftsmodell, CDs zu verkaufen und sie zu besitzen, so weit aushöhlen, dass es schnell in sich zusammenstürzte. Heute beziehen Menschen ihre Musik im Abo, sie streamen. Kauf und Besitz sind dabei zu historischen Begriffen geworden.